В Италии депортированный мужчина сбежал из самолета

Мужчина был депортирован из Италии: оказавшись в Европе, он выбросил документы и наврал полицейским, что бежал из Сенегала.

Пока экипаж готовился к взлету, мужчина выпрыгнул из открытой двери самолета и скрылся. Ночью его обнаружили в провинции Варезе, пишет euromag.ru.

Вылеты в миланском аэропорту были приостановлены, сообщает «Италия по-русски».