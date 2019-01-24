В Италии депортированный мужчина сбежал из самолета
В миланском аэропорту «Мальпенса» гражданин Египта сбежал прямо из самолета, который должен был вернуть его на родину.
Мужчина был депортирован из Италии: оказавшись в Европе, он выбросил документы и наврал полицейским, что бежал из Сенегала.
Пока экипаж готовился к взлету, мужчина выпрыгнул из открытой двери самолета и скрылся. Ночью его обнаружили в провинции Варезе, пишет euromag.ru.
Вылеты в миланском аэропорту были приостановлены, сообщает «Италия по-русски».