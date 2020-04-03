В Италии девушка позвонила в полицию и пожаловалась на голод

Пятница, 03 Апрель 2020 Италия Италия

В Италии девушка позвонила в полицию и пожаловалась на голод

19-летняя жительница городка Вергато, расположенного в окрестностях Болоньи, позвонила карабинерам и пожаловалась на голод.

Об этом передает информагентство ANSA в пятницу, 3 апреля.

Девушка рассказала, что ее отец в условиях ограничений из-за общенационального карантина лишился заработка и что холодильник в доме пуст. Карабинеры купили и принесли ей еду — в том числе молоко, яйца, пасту, фрукты и овощи, отмечает издание.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года, пишет regnum.ru.

На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане могут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (по данным властей — 3 миллиона человек).

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