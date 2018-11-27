В Италии допускают компромисс правительства и Еврокомиссии

Заявления итальянских министров свидетельствуют о том, что правительство готово пойти на компромисс с Еврокомиссией и несколько снизить запланированный дефицит бюджета, сообщают итальянские СМИ в понедельник, 26 ноября.

В частности, Il Giornale цитирует вице-премьера Маттео Сальвини, который заявил, что правительство интересуют не «десятые доли» в показателе дефицита бюджета, а выполнение своих предвыборных обязательств перед гражданами.

Сальвини оперирует тем же показателем (дефицит бюджета в 2,2% ВВП), который предлагал ранее министр экономики Джованни Триа, напоминает издание. Представители второй правящей партии, «Движения 5 звезд», также заявили, что дело не в конкретных цифрах, а в осуществлении обещанных реформ, пишет regnum.ru.

24 ноября премьер-министр Италии Джузеппе Конте проводил встречу с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, возможно, тогда и была достигнута договоренность о том, что правительство Италии снизит уровень дефицита на 0,2%, а Еврокомиссия не будет вводить санкций, что позволит обеим сторонам сравнительно безболезненно выйти из конфликта.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.