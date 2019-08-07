В Италии два человека погибли при крушении самолета

Среда, 07 Август 2019 Италия Италия

В Италии два человека погибли при крушении самолета

Легкомоторный самолет разбился во вторник вечером на склоне горы Кармо в североитальянской области Лигурия, оба пилота погибли.

Как сообщил представитель местной пожарной службы, в среду на рассвете спасатели и карабинеры обнаружили в горном районе близ селения Джустениче упавший самолет Piper, в кабине которого находились тела обоих погибших. Согласно свидетельствам очевидцев, крушение произошло около 21.00, пишет РИА Новости.

Тревогу подняли родственники пилотов, мобильные телефоны которых прекратили действовать во вторник вечером. Поисковая операция, в которой был задействован вертолет ВМС Италии, была начата минувшей ночью.

Неделю назад легкомоторный самолет упал на автостраду А-26, соединяющую итальянские области Лигурия и Пьемонт, в районе города Алессандрия. Тогда находившийся за штурвалом мужчина погиб, и лишь по счастливой случайности упавший самолет не задел ни одного автомобиля.

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