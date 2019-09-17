В Италии двух офицеров обвиняют в гибели 268 мигрантов в 2013 году

Вторник, 17 Сентябрь 2019 Италия Италия

В Италии двух офицеров обвиняют в гибели 268 мигрантов в 2013 году

Процесс должен начаться 3 декабря.

Сотрудник центра управления итальянской службы береговой охраны и командир оперативной службы ВМС Италии предстанут перед судом по делу о гибели в кораблекрушении в Средиземноморье в октябре 2013 года 268 мигрантов. Как сообщает в понедельник канал Rai News 24, процесс должен начаться 3 декабря.

Подсудимым по завершении расследования вменяется в вину нарушение служебных обязанностей и непреднамеренное убийство, пишет ТАСС.

В кораблекрушении среди погибших было 60 детей, и оно считается одним из самых серьезных, напоминает канал. Тогда итальянское правительство учредило миссию "Маре нострум", которая на протяжении более года оказывала помощь терпящим бедствие судам и лодкам с мигрантами.

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