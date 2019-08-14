В Италии фандоматы меняют пластиковых бутылки на билеты в метро

Ожидается, что пилотный проект будет работать в течение 12 месяцев в качестве пробной версии на трех станциях городского метро.

Специальные автоматы самообслуживания будут принимать на переработку пластиковые бутылки емкостью от 0.25 до 2 литров, зачисляя бонусные баллы по пяти евроцентов да каждую бутылку. Т.е. пассажир должен сдать 30 бутылок, чтобы накопить баллы достаточные для покупки одного билета. Накопленные бонусы можно перенести в приложения My Cicero или TabNet, которые принадлежат Управлению городского общественного транспорта ATAC.

Вирджиния Рагги, мэр Рима, в марте этого года заявила, что хочет ввести запрет на одноразовое использование пластика. Италия является четвертой страной в Европе по объему производимого мусора, пишет kiosksoft.ru.

Рим не первый город тестирующий подобные технологии. В октябре 2018 года Стамбульские власти начали программу по развитию сети автоматов по приему пластиковых бутылок и банок (фондоматов) для дальнейшей вторичной переработки. Первые автоматы появились на станциях городского метрополитена.

Для совершения одной поездки стамбульцу потребуется сдать в автомат 28 бутылок объемом 1,5 литра. Алюминиевые банки более ценны, поэтому их необходимо будет сдать в автомат гораздо меньше.