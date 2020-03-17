В Италии футбольные клубы хотят заморозить зарплаты игрокам

Вторник, 17 Март 2020 Италия Италия

В Италии футбольные клубы хотят заморозить зарплаты игрокам

Итальянские футбольные клубы хотят сократить убытки от приостановки сезона из-за коронавируса, заморозив зарплаты футболистов.

Об этом 17 марта сообщил журналист Николо Скира на странице в Twitter.

По информации источника, речь идёт о клубах Серии A и Серии B. Против этой идеи выступил профсоюз футболистов Италии, который хочет, чтобы игроки получали зарплату в полном объёме в течение всей паузы, пишет regnum.ru.

В настоящее время неизвестно, когда в Италии возобновится сезон.

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