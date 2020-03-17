В Италии футбольные клубы хотят заморозить зарплаты игрокам

Об этом 17 марта сообщил журналист Николо Скира на странице в Twitter.

По информации источника, речь идёт о клубах Серии A и Серии B. Против этой идеи выступил профсоюз футболистов Италии, который хочет, чтобы игроки получали зарплату в полном объёме в течение всей паузы, пишет regnum.ru.

В настоящее время неизвестно, когда в Италии возобновится сезон.