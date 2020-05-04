В Италии готовятся к частичному открытию детских садов

Об этом заявила министр образования Лючия Адзолина.

По словам министра, в детских садах будут формироваться маленькие группы (до 5 человек), находиться дети будут в основном на свежем воздухе (чтобы снизить число контактов), и никому из детей не будет разрешено ничего приносить из дома (включая игрушки), пишет regnum.ru.

Решение об открытии садов принято по многочисленным просьбам родителей, добавила Адзолина.