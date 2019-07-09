В Италии хотят запретить курение на пляжах

Спустя пять лет депутаты хотят не только внедрить этот опыт в других регионах Италии, но целиком и полностью стандартизировать по всей территории страны правила поведения отдыхающих на пляже, ответственность за введение и надзор над выполнением которых до сегодняшнего дня целиком и полностью лежала на плечах мэров курортных городов.

Согласно ст. 1 законопроекта, запрет на курение будет распространяться на все прибрежные зоны. По словам одного из авторов инициативы депутата от Демпартии Марио Моргони, введение новых правил позволит обезопасить морскую экосистему от негативного воздействия 4,5 миллиарда окурков, которые ежегодно скапливаются на местных морских побережьях. Около двух третьих выкуренных сигарет затем попадают в море, пишет news.rambler.ru.

Помимо экологической составляющей, парламентарии приводят еще один увесистый аргумент в защиту своего законопроекта — поскольку стоимость специальной очистки песка от окурков довольно высока, впредь на этой дорогостоящей услуге можно будет сэкономить, что позволит снизить аренду лежака и зонта на «некурящих пляжах», сделав тем самым курортные зоны более доступными для широкой публики. Не говоря уже о том, что данное ограничение позволит отдыхающим сэкономить, отказавшись от сигарет на два-три часа в день.

Тем не менее, для тех, кто категорически не готов идти на подобные «жертвы», сделают небольшую «поблажку» — муниципалитеты получат право оборудовать для курящих отдыхающих специально отведенные места.