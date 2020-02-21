В Италии из-за слишком тёплой зимы пересыхают озёра и реки
Из-за аномально высоких температур зимой в Италии уровень целого ряда рек и озёр соответствует показателям, которые обычно фиксируются в конце лета.
Об этом передает информагентство ANSA в четверг, 20 февраля, со ссылкой на исследование национальной агропромышленной ассоциации Coldiretti.
В частности, уровень заполнения озера Комо составляет 25%, озера Изео — 28%, пишет regnum.ru.
Необходимо проводить экстренные мероприятия, ситуация осложняется тем, что в целом ряде регионов страны и в марте 2020 года, по данным метеорологов, осадков будет меньше, чем обычно, и меньше, чем необходимо, отметили эксперты.