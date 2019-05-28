В Италии избрали первого мэра-трансгендера

Согласно официальным данным МВД, 40-летний адвокат Джанмарко Негри, появившийся на свет под именем Мария, на коммунальных выборах в Тромелло сумел заручиться поддержкой почти 40% жителей этого небольшого города в североитальянской области Ломбардия.

В ходе предвыборной кампании Негри, который ранее приобрел известность благодаря своей активной деятельности в защиту прав сексуальных меньшинств, объяснил землякам, что всегда ощущал себя мужчиной и четыре года назад принял решение провести несколько хирургических операций, чтобы сменить пол.

Одним из первых новоиспеченного мэра Тромелло поздравил представитель итальянской организации Gay Center Фабрицио Марраццо, который выразил надежду на то, что в ходе состоявшегося на Апеннинах голосования поддержку граждан получили многие представители ЛГБТ-сообщества. По его словам, это должно способствовать созданию "более инклюзивной и свободной Италии".