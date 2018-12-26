В Италии кот пришел проститься с умирающей хозяйкой

Родным пожилой итальянки дали около двух суток, чтобы попрощаться с пациенткой, предупредив, что она может в любой момент испустить дух, не дождавшись Рождества.

Был даже приглашен священник, чтобы отпустить пожилой женщине ее грехи.

Безутешные родственники принесли кота Генри, чтобы тот в последний раз увидел свою хозяйку. Они и не надеялись, что у них получится пронести животное в палату, однако отзывчивые медсестры сделали вид, что не заметили хвостатого посетителя.

«Генри все это время беспокоился и не находил себе места: он понял, что что-то не так, когда Нону увезли. Он ведь каждую ночь спал в ее ногах, пишет 47channel.ru.

Нона тоже беспокоилась о своем питомце, постоянно о нем расспрашивала. Когда мы без особой надежды на успех принесли Генри в больницу, медсестры его сразу же узнали и заговорщически нам подмигнули. Мы осторожно пронесли кота в палату, и он провел весь рождественский день в палате своей хозяйки», рассказали родственники.