В Италии кот пришел проститься с умирающей хозяйкой

Среда, 26 Декабрь 2018 Италия Италия

В Италии кот пришел проститься с умирающей хозяйкой

В Италии 95-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с заболеванием аорты.

Родным пожилой итальянки дали около двух суток, чтобы попрощаться с пациенткой, предупредив, что она может в любой момент испустить дух, не дождавшись Рождества.

Был даже приглашен священник, чтобы отпустить пожилой женщине ее грехи.

Безутешные родственники принесли кота Генри, чтобы тот в последний раз увидел свою хозяйку. Они и не надеялись, что у них получится пронести животное в палату, однако отзывчивые медсестры сделали вид, что не заметили хвостатого посетителя.

«Генри все это время беспокоился и не находил себе места: он понял, что что-то не так, когда Нону увезли. Он ведь каждую ночь спал в ее ногах, пишет 47channel.ru.

Нона тоже беспокоилась о своем питомце, постоянно о нем расспрашивала. Когда мы без особой надежды на успех принесли Генри в больницу, медсестры его сразу же узнали и заговорщически нам подмигнули. Мы осторожно пронесли кота в палату, и он провел весь рождественский день в палате своей хозяйки», рассказали родственники. 

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья