В Италии квартирные воры оставили записку с извинениями

Понедельник, 28 Август 2023 Италия

В Италии квартирные воры оставили записку с извинениями

В Италии воры не нашли в доме ничего ценного и оставили записку с извинениями.

Воры-домушники в северной итальянской провинции Порденоне оставили хозяевам квартиры записку с извинениями и словами солидарности, сообщила местная газета il Gazzettino.

"Извини, но мы без денег и должны есть. Но я вижу, что у тебя тоже ничего нет. Спокойствие", - говорилось в послании. Не найдя в доме ничего ценного, злоумышленники забрали кофе-машинку и аэрогриль.

Август в Италии традиционно является периодом расцвета квартирных краж: квартирные воры пользуются летними каникулами, устанавливают наблюдение за квартирами и приступают к действиям. Зачастую домушники используют изощренные техники и средства: например, замки растворяются при помощи азотной кислоты.

В начале августа неизвестные попытались ограбить римскую квартиру главы МИД Италии, вице-премьера Антонио Таяни. Злоумышленники смогли беспрепятственно подняться на десяток метров по фасаду здания и добраться до квартиры министра, но скрылись из-за сработавшей сигнализации.

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