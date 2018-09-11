В Италии магазины перестанут работать по воскресеньям

Вторник, 11 Сентябрь 2018 Италия Италия

В Италии магазины перестанут работать по воскресеньям

Правительство Италии планирует ограничить работу магазинов по воскресеньям.

Если правительство Италии утвердит решение о частичном закрытии магазинов по воскресеньям, в Италии будут сокращены 40 тысяч рабочих мест.

Другими негативными последствиями может стать снижение доходов тех, кто сверхурочно работает по воскресеньям, магазины страны тратят на эти выплаты до 400 млн евро в год.

Как сообщалось ранее, правительство Италии подтвердило свое намерение частично ограничить работу магазинов по воскресеньям. По новым правилам работать будет не более 25% магазинов, они будут открыты в разные воскресенья «по очереди». До 2012 года работа магазинов по воскресеньям в Италии была ограничена в связи со значением этого дня недели для христиан, потом правила были смягчены.

В итальянском правительстве не разделяют тревоги экспертов. Инициатором проекта является правящее «Движение 5 звезд», второй участник коалиционного правительства, «Лига», также поддерживает это предложение, поэтому оно, вероятнее всего, будет принято.

Жизнь людей не должна непрерывно крутиться вокруг темы прибыли, у граждан должно быть время для того, чтобы побыть с семьей, а не работать сверхурочно; часть магазинов будет открыта, и права потребителей не пострадают, а владельцы магазинов должны считаться с интересами своих сотрудников, а не только эксплуатировать их - такова аргументация сторонников законопроекта.

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