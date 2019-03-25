В Италии марокканец отблагодарил пожарных гашишом

Члены пожарной команды не оценили жеста и вызвали карабинеров. Пишет портал euromag.ru.

31-летний гражданин Марокко проживающий в Кремоне по улице Сарданья, подарил два грамма гашиша пожарным, чтобы поблагодарить их за работу, которую они проделали в его доме (балкон квартиры, где проживает иностранец, находился в аварийном состоянии).

Получив гашиш в качестве вознаграждения, пожарные не оценили жеста и вызвали карабинеров, которые нашли другие наркотики при обыске в квартире марокканца. Теперь североафриканца ожидает разбирательство.