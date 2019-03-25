В Италии марокканец отблагодарил пожарных гашишом

Понедельник, 25 Март 2019 Италия Италия

В Италии марокканец отблагодарил пожарных гашишом

В Кремоне гражданин Марокко в качестве благодарности за работу предложил пожарным гашиш.

Члены пожарной команды не оценили жеста и вызвали карабинеров. Пишет портал euromag.ru.

31-летний гражданин Марокко проживающий в Кремоне по улице Сарданья, подарил два грамма гашиша пожарным, чтобы поблагодарить их за работу, которую они проделали в его доме (балкон квартиры, где проживает иностранец, находился в аварийном состоянии).

Получив гашиш в качестве вознаграждения, пожарные не оценили жеста и вызвали карабинеров, которые нашли другие наркотики при обыске в квартире марокканца. Теперь североафриканца ожидает разбирательство.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья