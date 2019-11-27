В Италии массово гибнут моллюски

Среда, 27 Ноябрь 2019 Италия Италия

В Италии массово гибнут моллюски

Дождь, ветер и морские бури стали причиной гибели тысяч ракушек-венерок (вонголе) в Италии.

Тысячи погибших моллюсков усеяли берега вокруг Кьоджи. Сильные штормы прибили раковины моллюсков, которые находились примерно в 600 м от побережья, к берегу, оставив их без воды, сообщает euromag.ru.

"Это катастрофа, ведь именно на Северной Адриатике, между областями Венето, Фриули и Эмилия-Романья, сосредоточено 50% национального производства этого вида моллюсков", - объясняет президент Конфедерации кооперативов Федагрипеска Паоло Тиоццо.

Венерки или же венус-петушки – это вид моллюсков с двумя довольно крепкими створками почти круглой или чуть вытянутой формы. Различают несколько типов моллюска, именуемых в Италии для краткости одним словом – "vongole": более мелкие, круглые и плоские.

В отличие от мидий и устриц, венерок не культивируют, а исключительно собирают в «дикой среде».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)