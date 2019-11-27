В Италии массово гибнут моллюски

Тысячи погибших моллюсков усеяли берега вокруг Кьоджи. Сильные штормы прибили раковины моллюсков, которые находились примерно в 600 м от побережья, к берегу, оставив их без воды, сообщает euromag.ru.

"Это катастрофа, ведь именно на Северной Адриатике, между областями Венето, Фриули и Эмилия-Романья, сосредоточено 50% национального производства этого вида моллюсков", - объясняет президент Конфедерации кооперативов Федагрипеска Паоло Тиоццо.

Венерки или же венус-петушки – это вид моллюсков с двумя довольно крепкими створками почти круглой или чуть вытянутой формы. Различают несколько типов моллюска, именуемых в Италии для краткости одним словом – "vongole": более мелкие, круглые и плоские.

В отличие от мидий и устриц, венерок не культивируют, а исключительно собирают в «дикой среде».