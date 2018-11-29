В Италии матч будет переигран из-за ошибки судьи

Четверг, 29 Ноябрь 2018 Италия Италия

В Италии матч будет переигран из-за ошибки судьи

В третьем дивизионе итальянского чемпионата встречались «Кунео» и «Виртус Энтелла».

Матч завершился со счетом 1:1, но, по информации с официального сайта итальянского спортивного журналиста Джанлука Ди Марцио, будет переигран из-за судебной ошибки, пишет gazeta.ru.

По ходу игры арбитр Даниэле Перенцони на 61-й минуте показал желтую карточку игроку «Кунео» Симоне Паолини. В конце встречи игроку была показана еще одна карточка, однако судья забыл показать красную карточку и удалить Паолини с поля.

Арбитр свою вину признал. Дата переигровки матча будет назначена позже.

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