В Италии матч будет переигран из-за ошибки судьи
В третьем дивизионе итальянского чемпионата встречались «Кунео» и «Виртус Энтелла».
Матч завершился со счетом 1:1, но, по информации с официального сайта итальянского спортивного журналиста Джанлука Ди Марцио, будет переигран из-за судебной ошибки, пишет gazeta.ru.
По ходу игры арбитр Даниэле Перенцони на 61-й минуте показал желтую карточку игроку «Кунео» Симоне Паолини. В конце встречи игроку была показана еще одна карточка, однако судья забыл показать красную карточку и удалить Паолини с поля.
Арбитр свою вину признал. Дата переигровки матча будет назначена позже.