В Италии медики используют роботов для ухода за больными COVID-19

Они помогают медицинскому персоналу снизить риск прямого контакта с пациентами.

Об этот сообщает TechXplore.

Отмечается, что роботы проверяют жизненные показатели пациентов у тяжелобольных пациентов с COVID-19. Они оснащены экраном и различными датчиками. Использование роботов позволяет врачам не входить в отделения интенсивной терапии и отслеживать показатели жизнедеятельности пациентов на экранах компьютеров в отдельных комнатах, пишет regnum.ru.

Журналисты издания подчеркивают, что использование новой техники особенно актуально в Италии, поскольку с начала вспышки эпидемии в феврале этого года, по меньшей мере, 70 медицинских работников заразились и умерли от коронавирусной инфекции.