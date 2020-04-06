В Италии медики используют роботов для ухода за больными COVID-19
Больница Чирколо-ди-Варезе на севере Италии получила шесть роботов для ухода за больными пневмонией COVID-19.
Они помогают медицинскому персоналу снизить риск прямого контакта с пациентами.
Об этот сообщает TechXplore.
Отмечается, что роботы проверяют жизненные показатели пациентов у тяжелобольных пациентов с COVID-19. Они оснащены экраном и различными датчиками. Использование роботов позволяет врачам не входить в отделения интенсивной терапии и отслеживать показатели жизнедеятельности пациентов на экранах компьютеров в отдельных комнатах, пишет regnum.ru.
Журналисты издания подчеркивают, что использование новой техники особенно актуально в Италии, поскольку с начала вспышки эпидемии в феврале этого года, по меньшей мере, 70 медицинских работников заразились и умерли от коронавирусной инфекции.