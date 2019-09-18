В Италии мигрант с ножницами напал на военного

Среда, 18 Сентябрь 2019 Италия Италия

В Италии мигрант с ножницами напал на военного

Мигрант, напавший на военного в Милане, подозревается в совершении теракта.

Мигрант из Йемена, напавший на военнослужащего, арестован правоохранителями в итальянском городе Милане по подозрению в попытке совершения теракта. Об этом 17 сентября сообщает телеканал TGcom24.

Нападение на военнослужащего произошло утром 17 сентября на площади у центрального вокзала Милана. Мужчина подошел к группе патрульных и два раза ударил одного из них ножницами. Военнослужащий был госпитализирован с легкими ранениями, пишет regnum.ru.

Нападавшего задержали сослуживцы раненого. При задержании мигрант выкрикивал лозунги экстремистского характера.

На допросе подозреваемый сознался в нападении и заявил, что хотел погибнуть при задержании, чтобы потом попасть в рай. При этом следователи пока не нашли никаких связей задержанного с ячейками террористов, поэтому правоохранители предполагают, что данная акция йеменца была единичной, совершенной по его личной инициативе.

В настоящее время мужчина арестован в связи с подозрением в совершении преступлений по статьям о попытке убийства, применении насилия и попытке совершения террористического акта.

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