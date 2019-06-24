В Италии мини-отели обязаны кормить гостей местными продуктами

Треть продуктов, которые потребляют постояльцы, должна быть выращена на ферме, где находится мини-отель. На завтраке доля такой еды не может быть меньше 40%. Вино, предлагаемое гостям, должно быть произведено на местных винодельнях, рыба - выловлена в этой же части страны, пишет РИА Новости.

Ломбардия занимает третье место среди итальянских регионов по количеству агротуристических объектов после Тосканы и Трентино-Альто-Адидже.

Край славится своими сырами, ризотто, мясными деликатесами и полентой, традиционным блюдом из кукурузной муки.