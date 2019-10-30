В Италии могут обязать предъявлять паспорт для регистрации в соцсетях

Среда, 30 Октябрь 2019 Италия Италия

В Италии могут обязать предъявлять паспорт для регистрации в соцсетях

Следует обязать граждан загружать копии документов при открытии личного профиля в социальных сетях.

Об этом написал на своей странице в Twitter во вторник, 29 октября, депутат парламента Италии Луиджи Мараттин.

Зарегистрировав профиль, пользователи могут взять себе псевдоним, но сама система регистрации должна сопровождаться предоставлением документов, считает депутат, представляющий в парламенте либеральную «Живую Италию» Маттео Ренци.

Такие меры позволят остановить процесс «превращения интернета в выгребную яму», откладывать их уже нельзя, добавил Мараттин, пишет regnum.ru.

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