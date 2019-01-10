В Италии могут разрешить выращивать коноплю для личных нужд

Четверг, 10 Январь 2019 Италия Италия

В Италии могут разрешить выращивать коноплю для личных нужд

Законопроект внесен в Сенат представителем правящей партии.

Гражданам Италии могут разрешить выращивание конопли для личных нужд, передает информагентство Ansa в среду, 9 января.

Соответствующий законопроект внес в верхнюю палату парламента сенатор от правящего «Движения 5 звезд» Маттео Мантеро.

Законопроект предполагает, что граждане смогут выращивать коноплю для «рекреационного использования». В собственном доме разрешается держать не более трех кустов конопли. Возможно также создание «ассоциаций» для совместного выращивания, но число их участников не должно превышать тридцати, пишет regnum.ru.

В собственном доме можно будет хранить до 15 грамм продукта, за пределами дома — не более 5 грамм. Законопроект носит неформальное название «Свободный каннабис в свободном государстве».

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