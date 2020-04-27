В Италии могут вновь открыть Колизей для посещения

Понедельник, 27 Апрель 2020 Италия Италия

В Италии могут вновь открыть Колизей для посещения

Власти Италии не исключают открытия музеев и достопримечательностей страны, закрытых еще 8 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом заявил глава итальянского минкульта Дарио Франческини в интервью газете La Repubblica.

По его словам, возобновление деятельности возможно для тех музеев и исторических памятников, которые полностью соответствуют требованиям безопасности. Среди таких достопримечательностей - Колизей и Помпеи. Франческини добавил, что ситуация театрами и кинотеатрами обстоит сложнее, однако власти Италии тратят средства на их поддержку на время закрытия, пишет regnum.ru.

Также пока неизвестно, когда Италия будет готова вновь принять туристов из-за рубежа. Пока итальянские власти рассчитывают на внутренний туризм.

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