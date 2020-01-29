В Италии могут запретить курение за рулём

Среда, 29 Январь 2020 Италия Италия

В Италии могут запретить курение за рулём

В Италии может быть запрещено курение за рулём, соответствующая поправка в правила дорожного движения внесена в парламент страны во вторник, 28 января.

Депутаты будут рассматривать целый блок поправок. Еще одна из них предполагает увеличение разрешенной максимальной скорости движения по автомагистралям до 150 км/час, пишет regnum.ru.

Кроме того, депутаты рассмотрят возможность еще большего ужесточения наказаний за использование за рулём мобильного телефона.

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