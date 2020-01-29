В Италии могут запретить курение за рулём

Депутаты будут рассматривать целый блок поправок. Еще одна из них предполагает увеличение разрешенной максимальной скорости движения по автомагистралям до 150 км/час, пишет regnum.ru.

Кроме того, депутаты рассмотрят возможность еще большего ужесточения наказаний за использование за рулём мобильного телефона.