В Италии могут запретить курение за рулём
В Италии может быть запрещено курение за рулём, соответствующая поправка в правила дорожного движения внесена в парламент страны во вторник, 28 января.
Депутаты будут рассматривать целый блок поправок. Еще одна из них предполагает увеличение разрешенной максимальной скорости движения по автомагистралям до 150 км/час, пишет regnum.ru.
Кроме того, депутаты рассмотрят возможность еще большего ужесточения наказаний за использование за рулём мобильного телефона.