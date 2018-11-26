В Италии молодежи выплатят по 500 евро на «культурные» расходы

Понедельник, 26 Ноябрь 2018 Италия Италия

В Италии молодежи выплатят по 500 евро на «культурные» расходы

В прежние годы молодые люди тратили средства по этой программе в основном на посещение кинотеатров и покупку книг.

Граждане Италии, которым в 2018 году исполнится 18 лет, в 2019 году получат ваучер на 500 евро, которые смогут использовать на «культурные» расходы, соответствующий указ подписан министром культуры Альберто Бонизоли, сообщает Il Fatto Quotidiano в понедельник, 26 ноября.

Министр распространил действие программы, разработанной его предшественниками, на граждан, родившихся в 2000 году. Молодые люди должны будут пройти регистрацию до конца июня 2019 года, а средства смогут потратить в течение всего года, пишет regnum.ru.

Общий объем финансирования программы составит около 250 млн евро. Издание сообщает, что в прежние годы молодые граждане тратили средства по данной программе в основном на покупку книг (52 млн евро в 2017 году) и посещение кинотеатров (12 млн евро).

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