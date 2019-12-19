В Италии может пройти референдум по сокращению численности парламента

Решение о проведении референдума может быть принято в январе 2020 года, пишет regnum.ru.

С инициативой сокращения численности депутатов парламента ранее выступили в правящей партии популистов. Число депутатов в обеих палатах парламента предлагается сократить в полтора раза. По замыслу инициаторов, это позволит сократить расходы и сделать работу более эффективной.