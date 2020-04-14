В Италии муж бежал из дому, не в силах дольше изолироваться с женой

Вторник, 14 Апрель 2020 Италия Италия

В Италии муж бежал из дому, не в силах дольше изолироваться с женой

Во Флоренции был задержан необычный нарушитель карантина, сбежавший из дома потому, что не мог там больше оставаться.

Об этом сообщает Mignews (Израиль).

По данным журналистов, мужчина в спортивной форме, ехавший на велосипеде, был остановлен полицией как нарушитель карантина. В ответ на вопрос, почему он нарушает, он честно признался, что не выдержал постоянных споров с женой и дочерьми и сбежал из дома, пишет regnum.ru.

Мужчина заявил, что предпочтет заплатить штраф, нежели быть возвращенным домой. Впрочем, флорентийские полицейские оказались беспощадны, они не только взяли штраф, но и вернули беглеца в семью.

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