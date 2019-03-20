В Италии мужчина пытался поджечь автобус со школьниками

Об этом сообщил новостной телеканал RaiNews24.

Согласно информации, 47-летний водитель плеснул в автобус бензин и поджег его. По словам очевидцев, при этом он прокричал, что хочет "остановить смерти в Средиземном море". Судя по всему, он имел в виду многочисленные случаи гибели мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которые на лодках пытаются добраться к берегам Европы через Средиземное море.

Миланские карабинеры смогли задержать водителя автобуса, в котором находились учащиеся средней школы из города Крема и несколько сопровождавших их взрослых – всего 51 человек. Как стало известно, тревогу поднял один из школьников, который и вызвал на место ЧП карабинеров, пишет РИА Новости.

По информации медиков, в результате этого инцидента никто не был ранен и не получил ожогов. Тем не менее, 12 детей и двое взрослых были доставлены в местную больницу с симптомами отравления дымом.

На место ЧП спешно прибыли прокурор Милана Франческо Греко и командующий карабинерами Лука Де Маркис. Правоохранительные органы начали расследование всех обстоятельств инцидента. Сообщается, что мужчина, попытавшийся поджечь автобус со школьниками, ранее уже имел проблемы с итальянским правосудием.