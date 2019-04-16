В Италии на Пасху ждут 14 миллионов туристов

На Пасху в Италии ожидается 14 миллионов туристов, в том числе 2,5 миллиона — иностранных, передает информагентство ANSA в понедельник, 15 апреля, со ссылкой на данные федерации туристических компаний.

Значительная часть путешествующих в эти дни будут посещать туристические и культовые места, но немало граждан стран по традиции отправятся на Пасху к родителям, пишет regnum.ru.

Ожидается, что «пасхальный» оборот компаний туристической отрасли составит в 2019 году около 3,5 млрд евро, что на 400 млн евро больше, чем годом ранее.