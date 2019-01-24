В Италии на упаковках продуктов обяжут указывать происхождение

Размещение на упаковках этикеток с указанием места происхождения станет обязательным для всех продуктов в Италии, передает La Verita в среду, 23 января.

Сейчас такая мера распространяется на все виды продукции, кроме хлеба и мясных нарезок. Новые меры должны способствовать защите отечественного производителя, пишет regnum.ru.

Представители ассоциации сельскохозяйственных компаний уже выразили свое удовлетворение введением новых правил.