В Италии на упаковках продуктов обяжут указывать происхождение

Четверг, 24 Январь 2019 Италия Италия

В Италии на упаковках продуктов обяжут указывать происхождение

Участники рынка поддерживают инициативу правительства.

Размещение на упаковках этикеток с указанием места происхождения станет обязательным для всех продуктов в Италии, передает La Verita в среду, 23 января.

Сейчас такая мера распространяется на все виды продукции, кроме хлеба и мясных нарезок. Новые меры должны способствовать защите отечественного производителя, пишет regnum.ru.

Представители ассоциации сельскохозяйственных компаний уже выразили свое удовлетворение введением новых правил.

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