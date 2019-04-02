В Италии начал курсировать туристический поезд

Железнодорожный маршрут по Чинкве-Терре вновь открыт.

Он делает остановки во всех пяти городах национального парка: Монтероссо, Вернацце, Корнилье, Манароле и Риомаджоре.

Поезд «5 Terre Express» будет доступен для туристов и жителей города до ноября. Зимой поезд ходить перестанет, пишет euromag.ru.

Чинкве-Терре представляет собой цепь из пяти старинных поселений на Итальянской Ривьере – скалистой узкой полосе побережья. Они славятся красочными домами, виноградниками на крутых террасах, гаванями, где пришвартованы рыболовецкие судна, и тратториями, в которых подают морепродукты. Поселения Чинкве-Терре связывает проложенная вдоль скал Лазурная тропа, с которой открывается великолепный вид на море.