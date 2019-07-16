В Италии началась эпидемия мусора

По его словам, крысы могут заразить опасными болезнями. Об этом сообщил сайт «Царьград» со ссылкой на AFP.

Жители Рима запустили в Сети ироничный конкурс, согласно правилам которого в городе необходимо найти самый отвратительный мусорный контейнер. Отходы в переполненных баках тухнут на жаре и привлекают множество крыс. Кроме этого, в итальянской столице уже были замечены дикие кабаны и волки, пишет 360tv.ru.

Главврач Рима Антонио Маги опубликовал «гигиеническое предупреждение» в связи с опасностью. Он отметил, что жители могут заразиться через фекалии животных, а также через насекомых, которые массово гнездятся на гниющих отходах.

В результате этого в городе начали проводить прокурорскую проверку по сбору мусора. Правоохранители намерены узнать, на что уходят деньги, которые платят за уборку мусора.