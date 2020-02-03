В Италии начали операцию по обезвреживанию бомбы

Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба мэрии города.

Бомба была найдена в промышленном квартале Маргера, напротив исторической части города. Работы по обезвреживанию бомбы начнутся в 07:30 и будут закончены к 12:00. В квартале эвакуировано около 3,5 тыс. человек, закрыты магазины, ограничено движение транспорта.

Всего в операции под кодовым названием «День бомбы» задействовано около 200 добровольцев и различные экстренные службы. Подготовка к ней велась на протяжении нескольких недель, ей занимались специальные технические службы мэрии, пишет regnum.ru.

С 08:30 в Венеции запланирована остановка железнодорожного сообщения, автобусов и частных автомобилей по материковой части города, ограничено движение водного и наземного транспорта в островной части города. Попасть в островную часть Венеции можно лишь со стороны аэропорта Марко Поло, но время его работы тоже подвергнется изменениям.

Планируется, что после вывоза из города бомбу взорвут в море.