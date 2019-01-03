В Италии начали пересчитывать пожизненные выплаты бывшим депутатам

Четверг, 03 Январь 2019 Италия Италия

В Италии начали пересчитывать пожизненные выплаты бывшим депутатам

В Италии с наступлением 2019 года начало действовать решение президиума нижней палаты парламента о перерасчете пожизненных выплат бывшим депутатам.

Об этом в Facebook сообщил председатель палаты Роберто Фико.

Данное решение было при принято президиумом палаты депутатов в середине июля прошлого года в рамках борьбы с привилегиями, инициатором которой выступило «Движения 5 звезд», пишет pnp.ru.

Перерасчет пожизненных выплат касается 1338 депутатов, работавших в высшем законодательном органе страны до 2011 года. Он должен производиться с учетом их пенсионных взносов, которые, однако, стали учитываться только после реформы системы социального обеспечения парламентариев, вступившей в силу в 2012 году.

«Благодаря этому шагу палата депутатов будет экономить 44 млн евро в год», — подчеркивает Роберто Фико.    

Вместе с тем, как пишет Il Giornale, объявленная сумма, может быть «урезана» в результате «тысячи исков», поданных против решения о перерасчете. «Об этой проблеме Фико известно, как минимум, уже три месяца», — отмечает газета.

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