В Италии начали внедрять приложение для контроля коронавируса

Разработанное при поддержке правительства Италии приложение Imunni использует беспроводные сети Bluetooth для регистрации близких контактов владельцев смартфонов. После выявления коронавирусной инфекции у пользователя этого приложения медики выгружают на сервер соответствующее уведомление, которое получают все люди, имевшие контакты с заболевшим.

Приложение Immuni поэтапно развёртывается в Италии с начала июня. За первые 10 дней это приложение загрузили 8 млн из 60 млн жителей пилотных регионов. Министр по технологическим инновациям и цифровизации Италии Паола Пизано отметила, что приложение будет доступно на территории всей страны к концу июня.