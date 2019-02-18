В Италии начался сезон карнавалов

Понедельник, 18 Февраль 2019 Италия Италия

В Италии начался сезон карнавалов

Сегодня открывается знаменитый Венецианский карнавал.

Над городом полетят ангелы, орлы, львы, а где-то и ослы, и на все это с воды будут смотреть удивительные красавцы с веслами и лукавые дамы в роскошных масках.

До начала марта этот город на воде, да и вся Италия погружается в сплошной яркий праздник. Например, в Виареджо карнавал уже в самом разгаре, на Сицилии — откроется в воскресенье, а в Риме — в последний день зимы. О том, где начинаются карнавалы, как стать участником апельсиновой битвы и что делать, если к вам пришел человек-дерево, — в материале РИА Новости.

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