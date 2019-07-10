В Италии начнут отбирать права

Профильная комиссия нижней палаты итальянского парламента одобрила новый дорожный кодекс, ужесточающий наказание за непристегнутый ремень безопасности и разговоры и переписку по телефону за рублем, пишет газета la Stampa.

Новые изменения и окончательный текст правил предстоит принять палате депутатов на общем заседании, пишет РИА Новости.

Использование мобильного, а также других средств связи, отвлекающих от вождения, должно караться лишением прав от семи дней до двух месяцев с момента первого же нарушения.

Специализированный портал La Legge per Tutti (Закон для всех) отмечает, штраф за подобный поступок будет доходить до 2,5 тысячи евро.

Водитель автомобиля теперь будет нести ответственность за непристегнутого пассажира. Штраф в таком случае коснется обоих, пишет la Stampa. Аналогичные меры предусмотрены для мотороллеров и мотоциклов в связи с необходимостью иметь шлемы как водителю, так и пассажиру.

Местным властей новый порядок даст возможность устанавливать специальные "розовые" зоны парковки – бесплатные для беременных женщин и семей с детьми до двух лет. Для инвалидов может стать бесплатной парковка на обычных местах, в то же время штраф для водителей, занимающих специальные места для инвалидов, будет увеличен вдвое.

При обсуждении новой редакции дорожного кодекса парламентарии отклонили предложение увеличить скорость движения на автомагистралях до 150 километров в час. Палате депутатов будет предложено провести эксперимент сроком на год на некоторых широкополосных участках, оснащенных приборами видеофиксации.