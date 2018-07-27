В Италии намерены сократить военные расходы в НАТО

Пятница, 27 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии намерены сократить военные расходы в НАТО

Расходы Италии на оборону составляют 1,15% от ВВП, власти страны намерены их сократить в 2019 году.

Об этом заявил глава итальянского МИД Энцо Моаверо-Миланези.

"Сейчас Италия тратит 1,15%. C 2015 у нас есть нисходящая тенденция, и в следующем году она будет еще скорректирована в сторону уменьшения", - заявил Моаверо, представляя в итальянском парламенте итоги саммита НАТО 11-12 июля.

По его словам, "мы не сможем скрывать, что это не входит в расчеты нашего главного союзника по НАТО (США) и не является решением самого альянса". Министр подтвердил, что на встрече НАТО была принята договоренность об общем увеличении военных расходов до 2% ВПП к 2024 году, а "настойчивый призыв" об этом со стороны президента США Дональда Трампа относится ко всем странам-участницам альянса.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что страна не собирается увеличивать расходы на оборону по сравнению с уже существующими, пишет РИА Новости.

В ходе саммита НАТО Трамп поднял вопрос не только о достижении членами альянса согласованного уровня расходов на оборону в размере 2% от ВВП, но и установил новый барьер - 4%. Сам президент США ранее написал в своем Twitter, что страны НАТО должны немедленно начать тратить на оборону 2% от своего ВВП.

"Италия унаследовала обязательства по расходам в том, что касается вклада в НАТО, и мы эти обязательства не меняем. Насколько нам известно, сегодня мы не приняли решений по новым расходам в сравнении с теми, что имели ранее", - заявил Конте журналистам по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

Вместе с тем, он подчеркнул, что вклад каждой из стран-участниц альянса подразумевает не только расходы бюджета на оборону, но вклад в миссии и операции НАТО: "Италия участвует в значимых стратегических миссиях, и мы намерены придать объективность оценке этого вклада", - сказал премьер.

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