В Италии напечатали модель конвертоплана

В Италии инженеры напечатали модель конвертоплана для продувочных испытаний в аэродинамической трубе. Об этом сообщается на сайте компании-разработчика CRP Technology.

Основа конвертоплана AW609 была сделана из алюминия с помощью фрезерования. Далее из углепластика была напечатана носовая часть вместе с фонарем кабины пилотов и другими элементами конструкции, пишет regnum.ru.

Печать производилась методом лазерного спекания композитного порошка, который представляет собой углеродно-полиамидную пыль.

Отмечается, что благодаря трехмерной печати разработчик смогли существенно сократить время, необходимое для производства модели.