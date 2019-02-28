В Италии напечатали модель конвертоплана

Четверг, 28 Февраль 2019 Италия Италия

В Италии напечатали модель конвертоплана

Печать производилась методом лазерного спекания композитного порошка.

В Италии инженеры напечатали модель конвертоплана для продувочных испытаний в аэродинамической трубе. Об этом сообщается на сайте компании-разработчика CRP Technology.

Основа конвертоплана AW609 была сделана из алюминия с помощью фрезерования. Далее из углепластика была напечатана носовая часть вместе с фонарем кабины пилотов и другими элементами конструкции, пишет regnum.ru.

Печать производилась методом лазерного спекания композитного порошка, который представляет собой углеродно-полиамидную пыль.

Отмечается, что благодаря трехмерной печати разработчик смогли существенно сократить время, необходимое для производства модели.

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