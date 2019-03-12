В Италии насильников оправдали из-за мужеподобности жертвы

Вторник, 12 Март 2019 Италия Италия

В Италии насильников оправдали из-за мужеподобности жертвы

Уроженка Перу по прозвищу «Викинг» обвинила знакомых в изнасиловании.

Итальянский суд оправдал двоих граждан Перу, обвинявшихся в изнасиловании соотечественницы, сочтя жертву «слишком непривлекательной», передает немецкий канал n-tv 12 марта.

Уроженка Перу заявила в суде итальянского города Анкона, что в 2015 году двое ее знакомых подмешали в напиток наркотическое вещество и воспользовались ее беспомощностью: один изнасиловал, а другой стоял «на карауле». В 2016 году был вынесен обвинительный приговор, отмененный годом спустя, пишет regnum.ru.

Теперь суд вновь рассмотрел дело и оправдал обвиняемых. В суде отметили, что предполагаемая жертва насилия очень похожа на мужчину и не могла быть привлекательной для «насильников». В качестве доказательства привели запись из телефонной книги одного из них: в ней женщина была записана как «Викинг».

«Кажется, фото в деле это подтверждает», — сказал судья.

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