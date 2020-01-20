В Италии научились строить дешевые дома при помощи 3D-принтера

Их стоимость - меньше цены последней модели айфона в магазине. Возводится такое здание при помощи 3D-принтера всего за 100 часов. Конечно, оно не большое, площадью всего 30 квадратных метров, зато может быть построено лишь двумя людьми (их же сил достаточно для установки самого принтера на месте).

Готовый дом немного напоминает иглу - жилище эскимосов. Те возводят куполообразные постройки из уплотненных ветром снежных или ледяных блоков. Итальянцы используют ту же форму, только с нормальной плоской крышей, а в качестве строительного материала берут специальную смесь. Ее изготавливают прямо на месте из подручных материалов. Она на 25 процентов состоит из земли, глины, ила или песка, на 40 процентов из соломы, еще 25 процентов - рисовая шелуха, оставшиеся 10 процентов составляет гидравлическая известь. Именно благодаря этому достигается столь привлекательная цена (конечно, можно использовать обычные бетонные смеси, строительную глину, как это делают в других странах, но тогда выйдет дороже), пишет rg.ru.

В строительной компании, разработавшей эту технологию, отмечают, что созданные из таких материалов стены сейсмоустойчивы. Большое окно, по имеющемуся проекту, располагается с юго-западной стороны, что позволяет с максимальной эффективностью использовать солнечный свет. А деревянные потолки позволяют обойтись без кондиционирования воздуха и отопления.