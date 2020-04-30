В Италии назвали досрочное завершение сезона смертью футбола

Об этом 30 апреля сообщает Football Italia.

«Пока я являюсь президентом Федерации футбола Италии, никогда не соглашусь на досрочное завершение сезона. Считаю, это будет означать смерть итальянского футбола», — сказал Гравина.

Он добавил, что если сезон завершить досрочно, то организация потеряет 700−800 млн евро. При проведении матчей с пустыми трибунами потери составят около 300 млн евро. А в случае возобновления чемпионата со зрителями — 100−150 млн евро, пишет regnum.ru.

Напомним, ранее во всех чемпионатах был перерван сезон из-за пандемии коронавируса. А в чемпионатах Нидерландов и Франции сезон завершён досрочно.