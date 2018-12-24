В Италии назвали счастливое блюдо

Она одержала убедительную победу над не менее знаменитой пастой.

По мнению экспертов, "королева" итальянской кухни, попавшая в прошлом году в список культурного нематериального наследия ЮНЕСКО, занимает в жизни итальянцев особое место.

Каждый второй житель Апеннин предпочитает на обед вместо бутерброда, тарелки макарон или салата именно пиццу. Как признались 39 процентов опрошенных, пицца доставляет им "эмоциональное удовлетворение" и делает их по-настоящему счастливыми. Итальянцы убеждены, что это блюдо способно объединять людей - она настолько демократична, что ее можно есть где угодно и с кем угодно: с родственниками, друзьями и даже с совсем незнакомыми людьми. Львиная доля респондентов готова поглощать ее по меньшей мере раз в неделю, а 4 процента итальянцев со всей ответственностью заявляют, что с превеликим удовольствием будут ее потреблять аж каждый день. В понимании итальянцев пицца должна быть приготовлена по всем канонам, зародившимся во время ее изобретения в 1522 году в Неаполе. При этом самой популярной итальянской лепешкой признана, как ни странно, не "Маргарита", а пицца с прошутто и грибами. Есть среди итальянцев и те, кто готовы за нее выложить целое состояние. Так, адвокат и коллекционер Маурицио Морелли приобрел на аукционе пиццу стоимостью 4200 долларов. Она была приготовлена шотландским шеф-поваром Доменико Кроллой из вымоченного в коньяке лобстера, икры, оленины и покрыта золотыми хлопьями, пишет rg.ru.