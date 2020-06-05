В Италии не откроются до конца лета 20% гостиниц
Декреты правительства Италии уже не запрещают гостиницам работать, но в настоящее время 60% отелей всё еще закрыты, сообщили в пятницу, 5 июня, в профильной национальной бизнес-ассоциации Federalberghi.
Почти 27% гостиниц не откроются и в течение всего июня, а 21% отелей останутся закрытыми и в августе, то есть в самый разгар сезона — таковы данные проведенного ассоциацией опроса.
Участники рынка сообщают об огромных потерях из-за двухмесячного запрета на работу, полного отсутствия иностранных туристов и значительного сокращения (в том числе по финансовым причинам) количества туристов-итальянцев.