В Италии незаконно проживают более полумиллиона мигрантов

При таких темпах на высылку незаконно проживающих граждан уйдет 70 лет. Итальянское издание Il Primato Nazionale напоминает о заявлении главы МВД Маттео Сальвини о том, что общее число граждан, находящихся в Италии незаконно, составляет около полумиллиона. С сохранением нынешних темпов на их высылку уйдет 70 лет, подсчитали обозреватели издания. Об этом пишет ИА REGNUM.

Действующие власти смогли остановить приток новых нелегальных мигрантов в страну, но высылают из нее тех, кто уже находится в Италии, даже медленнее своих предшественников, отмечают авторы. Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%, пишет napoli1.com.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве. Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.