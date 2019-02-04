В Италии нигерийский беженец покончил с собой

Понедельник, 04 Февраль 2019 Италия Италия

В Италии нигерийский беженец покончил с собой

Беженец из Нигерии Принц Джерри, прибывший в Италию на лодке два года назад, покончил с собой из-за отказа в выдаче вида на жительство.

Принц Джерри, 25 лет, был выпускником химического университета, в Италии он продолжил свое обучение после того, как приехал на лодке с мигрантами из Ливии два с половиной года назад. В середине января его прошение о предоставлении вида на жительство было отклонено, молодой человек «впал в глубокую депрессию», по словам его друзей, сообщает napoli1.com. 

Власти Италии отвергают сотни прошений о получении прописки. А недавно мигрантов начали вытеснять из центра. Одобренный в декабре указ министра внутренних дел Маттео Сальвини отказывает мигрантам, не получившим официальный статус беженца, в получении гуманитарной помощи.

«Когда мигранты приезжают в Европу, они часто получает травму из-за жестокой политики в их отношении, которая сокращает их права, а также из-за атмосферы ненависти и расизма, насаждаемой СМИ. И все это обостряет чувство беспомощности и изгнания», — сообщает Лиллиан Пицци, психолог из Рима.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья