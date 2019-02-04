В Италии нигерийский беженец покончил с собой

Принц Джерри, 25 лет, был выпускником химического университета, в Италии он продолжил свое обучение после того, как приехал на лодке с мигрантами из Ливии два с половиной года назад. В середине января его прошение о предоставлении вида на жительство было отклонено, молодой человек «впал в глубокую депрессию», по словам его друзей, сообщает napoli1.com.

Власти Италии отвергают сотни прошений о получении прописки. А недавно мигрантов начали вытеснять из центра. Одобренный в декабре указ министра внутренних дел Маттео Сальвини отказывает мигрантам, не получившим официальный статус беженца, в получении гуманитарной помощи.

«Когда мигранты приезжают в Европу, они часто получает травму из-за жестокой политики в их отношении, которая сокращает их права, а также из-за атмосферы ненависти и расизма, насаждаемой СМИ. И все это обостряет чувство беспомощности и изгнания», — сообщает Лиллиан Пицци, психолог из Рима.