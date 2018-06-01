В Италии новое правительство принесло присягу

Министры и премьер поклялись служить на благо Италии и подписали соответствующую клятву. С момента принятия присяги правительство считается действующим. Прямую трансляцию торжественной церемонии вел телеканал RaiNews24.

После церемонии Конте отправится в правительственный дворец Киджи, чтобы принять полномочия у своего предшественника Паоло Джентилони. По традиции экс-премьер передаст ему колокольчик, при помощи которого глава кабинета открывает и закрывает заседания Совмина, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что обсуждение и голосование в парламенте по вопросу о доверии правительству Конте состоится в начале следующей недели.