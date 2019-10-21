В Италии обезвредили бомбы времен войны

Более 4 тысяч человек, в том числе около 800 клиентов гостиниц, были эвакуированы в воскресенье утром из центральной части североитальянского города Больцано, где десять дней назад обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

По распоряжению местных властей в Больцано была создана так называемая "красная зона", пребывание и передвижение в которой было категорически запрещено до полного окончания операции военных саперов. Кроме того, примерно 60 тысяч жителей города оказались в "желтой зоне", и на время обезвреживания опасного боеприпаса им было предписано не выходить из своих домов на улицу, пишет РИА Новости.

Кроме того, утром в районе Больцано было временно прекращено движение по автостраде А22, государственной дороге SS12, а также по местной железной дороге.

Как сообщил новостной телеканал RaiNews24, около полудня сирены оповестили жителей Больцано об успешном завершении операции. Саперы вывезли бомбу с городской территории, позднее она будет уничтожена.