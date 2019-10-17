В Италии обнаружены новые фрески, изображающие гладиаторские бои

Археологи обнаружили во время раскопок древнеримского города Помпеи древнюю фреску с изображением двух гладиаторов. Об этом сообщает Lenta.ru, со ссылкой на Phys.org. Сцена, на которой запечатлена победа бойца над окровавленным соперником, была обнаружена в руинах здания, которое специалисты считают таверной, часто посещаемой гладиаторами. Высота фрески равна 1,12 метра, а ее длина достигает 1,5 метра. На ней изображен мурмиллон в шлеме с широкими полями, который в левой руке держит щит, а в правой — короткий меч. Справа от него побежденный гладиатор другого типа — фракиец, получивший глубокие раны, пишет napoli1.com.

Само здание располагается поблизости от казарм гладиаторов на участке раскопок Regio V, где в прошлом году нашли надпись, доказывающую, что Помпеи были разрушены после 17 октября 79 года нашей эры, а не 24 августа, как считалось ранее. Таверна имела верхний этаж, где находились комнаты, которые использовались либо хозяином таверны, либо держателем публичного дома.