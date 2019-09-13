В Италии обрушился эскалатор из-за мошенничества сотрудников метро

Пятница, 13 Сентябрь 2019 Италия Италия

В Италии обрушился эскалатор из-за мошенничества сотрудников метро

Итальянские правоохранители выяснили причины инцидента с обрушением эскалатора в Риме в октябре прошлого года.

В результате случившегося 24 человека получили травмы различной степени тяжести, пишет rg.ru.

Следователи установили, что виновными в произошедшем являются работники римского метрополитена и муниципальной транспортной компании ATAC, передает портал ansa.it. Указанные люди были уличены в мошенничестве с закупками, что и стало причиной нештатной ситуации. В настоящее время четырем подозреваемым в правонарушении предъявлены обвинения.

Напомним, что 23 октября 2018 года в римском метро на станции Repubblica произошла авария эскалатора. В момент ЧП там находились фанаты ЦСКА, которые приехали поддержать свою команду в матче Лиги чемпионов с итальянской "Ромой". Несколько десятков человек в итоге получили ранения и были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

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